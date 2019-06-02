В Венеции круизный лайнер столкнулся с прогулочным судном

В Венеции вышедший из под контроля круизный лайнер столкнулся с туристическим прогулочным судном. Итальянские СМИ сообщают, что в результате крушения пострадали не менее пяти человек. Столкновение произошло на канале Джудекка, главной магистрали, ведущей к площади Сан-Марко.

На кадрах видно, как круизный лайнер не может снизить скорость и врезается в небольшой прогулочный кораблик.

По словам владельца лайнера, его судно собиралось пристыковаться к пассажирскому терминалу в Венеции, но у него возникла техническая неисправность. Два буксира, направляющие лайнер, не смогли предотвратить столкновение.

Венеция - популярное направление как для туристов, так и для круизных лайнеров, особенно во время летнего туристического сезона. После аварии в городе возобновились призывы к запрету больших судов.