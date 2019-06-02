Израиль нанёс удар по Сирии

Израильская армия опубликовала видеозапись ракетного удара по Сирии, который, как утверждается, был нанесён в ночь на воскресенье в ответ на обстрелы сирийской стороной горы Хермон на Голанских высотах. Сообщается, что погибли по меньшей мере три сирийских военнослужащих, ещё несколько получили ранения. Удары израильской авиации были направлены на объекты сирийских вооружённых сил – артиллерийские батареи и армейские посты.

Голанские высоты, принадлежавшие Сирии с 1944 года, в ходе Шестидневной войны 1967 седьмого года были захвачены Израилем, который в 1981 году объявил их своей территорией. В январе США стали первой и единственной страной, признавшей суверенитет Израиля над этой Голанами.