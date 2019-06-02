Ливерпуль отмечает победу "Ливерпуля"

Далеко не все болельщики «Ливерпуля» смогли отправиться в Мадрид, чтобы поддержать любимую команду на стадионе, где состоялся финал Лиги чемпионов. В самом Ливерпуле внимательно следили за трансляцией футбольного матча, и когда он завершился победой местной команды, началось ликование, выплеснувшееся на городские улицы.

– Мы сыграли не так уж хорошо, да и «Тоттенхэм» играл не очень. Для финального матча это всё как-то слабовато, но главное, что мы победили! Шесть раз завоевать главный трофей – это невероятно, это потрясающе!

– Потрясающее чувство, во всём городе празднуют, просто поразительно. Переживания после неудачи прошлого года теперь забыты. Просто фантастика, на улицах столько людей – все отмечают!

Корреспондент Евроньюс Энди Робини передаёт из Ливерпуля:

– Наступил момент, которого ждали все болельщики «Ливерпуля». После поражения, нанесённого «Реалом» в прошлогоднем финале Лиги чемпионов и второго места в Премьер-лиге, команда в шестой раз завоевала европейский трофей, что вызвало ликование по всему городу. «Тоттенхэм» активизировался в последние минуты матча, но было слишком поздно, к радости болельщиков «Ливерпуля», которые, полагаю ещё не скоро разойдутся по домам.