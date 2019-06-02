Болельщики "Ливерпуля" празднуют победу

Болельшики «Ливерпуля» шумно радовались победе своего клуба в финале Лиги чемпионов, прошедшем в субботу вечером в Мадриде. Их команда, победившая со счётом 2:0, в шестой раз завоевала кубок престижного турнира:

– Невероятно, просто невероятно. Это потрясающе – быть шестикратными чемпионами.

Болельшики «Тоттенхэма» не могли скрыть уныния:

– Очень грустно... «Ливерпуль» забил год на первых же минутах, а потом под конец... Я расстроен.

Голы в финальном матче забили Мохаммед Салах – на второй минуте с пенальти – и Дивок Ориги на 87-й. Таким образом, команда «Ливерпуль» в шестой раз стала победителем Лиги чемпионов УЕФА.