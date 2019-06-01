Стрельба в Вирджинии-Бич: 12 погибших

По меньшей мере 12 человек стали жертвами стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич в пятницу, ещё пятеро получили ранения. Огонь по сослуживцам открыл сотрудник местного муниципалитета, который был убит в перестрелке с прибывшими к месту происшествия сотрудниками полиции. Говорит начальник полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера:

– Полицейские сразу же зашли в здание, и по звукам выстрелов смогли определить, на каком этаже действовал подозреваемый. Их было четверо, и они немедленно вступили с ним в перестрелку. И могу вам сказать, что эта перестрелка продолжалась между ними очень долго.

Сперва сообщалось об 11 погибших, но один из раненых скончался по дороге в больницу. Тела убитых были обнаружены на всех трёх этажах здания, один человек был застрелен в автомобиле на стоянке.

– Мы услышали стрельбу и забаррикадировались в кабинетах, чтобы быть в безопасности, – рассказывает одна из свидетельниц происшествия. – Я позвонила по номеру 911 в службу спасения, чтобы они приехали как можно быстрее.

По данным местных СМИ, стрельбу устроил 40-летний служащий городского отдела коммунальных услуг, проработавший здесь много лет. О причинах, побудивших его к подобным действиям, к настоящему времени неизвестно.