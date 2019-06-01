Папа римский отслужил мессу в Трансильвании

Десятки тысяч людей собрались на мессу, которую отслужил папа римский Франциск в Трансильвании в субботу в ходе своего трёхдневного официального визита в Румынию. Верующих не остановил даже сильный дождь, прошедший в этот день. В Трансильвании живут, преимущественно, этнические венгры, и большинство католиков страны сосредоточены именно здесь.

Накануне, в день прибытия понтифика в Румынию, он совершил литургию в соборе Святого Иосифа. Папа римский Франциск встретился с патриархом Даниилом и Синодом Румынской православной церкви. Перед этим глава римско-католической церкви встретился с президентом страны Клаусом Йоханнисом и провёл с ним беседу. На третий день своего визита понтифик намерен посетить город Блаж, который считается важным культурным центром Трансильвании.