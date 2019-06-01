Трагедия на Дунае: кто виноват?

Суд в Будапеште решил оставить под арестом капитана круизного судна "Викинг". 29 мая на реке Дунай лайнер столкнулся с прогулочным катером. В результате погибли туристы из Южной Кореи. Мужчина подозревается в халатности, которая привела к инциденту на водном транспорте и человеческим жертвам. 64-летний капитан, гражданин Украины, накануне заявил, что отрицает ответственность за произошедшее.

Габор Эло, адвокат: "Линия защиты заключается в том, что наш клиент не совершал навигационной ошибки. Ранее подзащитный в качестве свидетеля подробно рассказал о произошедшем, и сейчас настаивает на своих показаниях. Я полагаю, что на данный момент следствие не располагает всеми необходимы сведениями, чтобы установить, кто совершил ошибку и в какой степени".

Ранее адвокат указал, что капитан лайнера имеет 44 года опыта судоходства и никогда не был причастен к каким-либо происшествиям. Трагедия на Дунае унесла жизни по меньшей мере семи человек. Семеро спасены. 21 числится в списке пропавших без вести.