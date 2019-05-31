Всемирный день без табака: самые "курящие" страны Европы

Цена на табак, по-видимому, напрямую связана с пропорцией курильщиков в каждой из стран Европейского союза. Если сопоставить последние данные Евростата со средней ценой самой потребляемой марки сигарет, прослеживается прямая взаимосвязь: чем дешевле табак, тем выше доля курильщиков в обществе.

Разумеется, эта зависимость несколько сложнее, если попытаться установить связь числа лёгочных заболеваний и доли курильщиков в каждой из стран. Но именно "здоровье лёгких" стало центральной темой Всемирного дня без табака в этом году. День без табака отмечается ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Один из парадоксов заключается в том, что в Великобритании, где цены на табак одни из самых высоких в мире (11,34 €), а курильщиков относительно немного (13,7% населения), тем не менее, один из самых высоких показателей смертности от респираторных заболеваний (14,1% смертей).

Подобные аномалии можно было бы списать на проблемы с климатом и на загрязнение воздуха, особенно в крупных городах. Ещё один фактор - система статистического учёта, которая может отличаться в каждой из стран в зависимости от политике в системе здравоохранения.

Причём в странах с очень высокой долей курильщиков, таких как Болгария (27%), смертность от респираторных заболеваний может оставаться очень низкой (3,7%). Нечто подобное происходит почти во всех странах Восточной Европы и Прибалтики.

По случаю Всемирного дня без табака Европейское статистическое агентство Евростат обнародовало ещё одну цифру: доля смертей от рака легких в ЕС от общего числа умерших в результате онкологических заболеваний.

Если сравнить эту статистику с ценами на табак и долей курильщиков в обществе, прослеживается определённая зависимость: чем больше курильщиков в стране, тем выше доля смертей от рака легких. Но на первом месте списка всё же находятся страны с высоким уровнем промышленного и транспортного загрязнения, такие как Дания, Великобритания, Нидерланды, Бельгия и Люксембург, где в воздухе отмечена высокая концентрация таких загрязнителей, как диоксид серы.

Кроме того, представляется очевидной взаимосвязь между потреблением табака и смертностью от рака легких.

"Каждый год от табака гибнет 8 миллионов человек, и ещё несколько миллионов страдают от рака легких, туберкулеза, астмы или хронических лёгочных заболеваний, вызываемых табакокурением, - поясняет глава ВОЗ Тедрос Адханом. - Здоровые легкие необходимы для здоровой жизни".

По данным ВОЗ, в 2017 году от пассивного курения от легочных заболеваний скончались 3,3 миллиона человек:

1,5 миллиона человек умерли от хронических респираторных заболеваний

1,2 миллиона от рака (трахеи, бронхов или лёгких)

600.000 от респираторных инфекций и туберкулеза.

Согласно статистическим оценкам, более 60.000 детей в возрасте до пяти лет умирают от инфекций нижних дыхательных путей, вызванных пассивным курением. Для достигших взрослого возраста, выше вероятность развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в более зрелом возрасте.

Цель кампании в этом году - повысить осведомленность о важности здоровых легких.