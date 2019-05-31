США - Мексика: пошлины против мигрантов

Президент США намерен ввести пошлины на все импортируемые из Мексики товары. Тарифы будут вводиться постепенно, начиная с 10 июня. По мысли Трампа, эта мера будет способствовавть снижению числа нелегальных мигрантов из Мексики.

"Пока поток нелегалов через нашу с Мексикой границу не прекратится, тарифы будут поэтапно повышаться, до окончательного разрешения ситуации"

Мексика, со своей стороны, уже пообещала, что на это воспоследует решительный, как было подчеркнуто, ответ. Замглавы внешнеполитического ведомства страны, который курирует в том числе и отношения с северным соседом, отметил, что "угроза со стороны американского президента будет иметь исключительно серьезные последствия".

Пограничники США сообщили, что число незаконных пересечений границы со стороны Мексики возросло. За последние полгода сотрудники службы задержали свыше полумиллиона нелегальных мигрантов. Это на 10 тысяч больше, чем за весь предшествующий год.