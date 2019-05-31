ЛАГ осуждает Иран

Участники саммита Лиги арабских государств в Мекке поддержали Саудовскую Аравию, призвав усилить санкции против Ирана. В заявлении по итогам встречи они осудили нападения йеменских повстанцев-хуситов на саудовскую нефтяную инфраструктуру, утверждая , что за этим стоит Тегеран. Исламскому государству также вменялось в вину вмешательство в сирийский кризис и в дела Бахрейна.

Сотрудничество с Ираном возможно только «на основании принципа его невмешательства в дела других государств», - говорится в заявлении. Накануне в аналогичными обвинениями выступили и участники состоявшегося также в Мекке саммита Совета сотрудничества арабских государств персидского залива. Оба форума были созваны саудовским королём для обсуждения, по его словам, "обострившейся обстановки в регионе".

Иран обвинения отрицает и называет злоупотреблением проведение саммита в священный месяц Рамадан в политических целях - для поддержки США: за последний месяц отношения между Тегераном и Вашингтоном обострились. .