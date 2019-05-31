Власти Косова объявили дипломата РФ персоной нон грата

Приштина объявила сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощёкова персоной нон-грата.

Как говорится в официальном заявлении властей, опубликованном в пятницу, решение было принято из-за действий россиянина "против конституции, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности".

Ему предписано покинуть территорию республики.

Краснощёков пострадал во время рейда косовского спецназа, совершённого во вторник в северном районе частично признанного государства, населённом преимущественно сербами.

Российский дипломат был в числе 28 задержанных. Вскоре его отпустили. В настоящее время он проходит лечение в Военно-медицинской академии в Белграде. В пятницу его навестил президент Сербии Александр Вучич.