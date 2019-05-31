В РФ 43 аэропорта названы в честь великих россиян

С 31 мая 2019 года 43 аэропорта в крупных городах Российской Федерации переименованы в честь великих россиян. Указ об этом подписал в пятницу президент Путин, а поиск подходящих имён проходил при участии населения тех городов, аэропорты которых были переименованы.

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково теперь получили имена Александра Пушкина, Михаила Ломоносова и Андрея Туполева. Адлер - аэропорт города Сочи - теперь наывается в честь космонавта Виталия Севастьянова, симферопольский аэропорт - получил имя великого мариниста имени Ивана Айвазовского.

Жители Магадана проголосовали за присвоение местному аэропорту имени барда и актёра Владимира Высоцкого, а аэропорт Тюмени отныне носит имя Дмитрия Менделеева. Воздушные ворота Калининграда теперь называются "имени императрицы Елизаветы Петровны". Сначала к обсуждению предлагались и другие имена, в частности родившегося в Кенигсберге великого философа Иммануила Канта, но в результате Кант не попал даже в шорт-лист, составленный Общественной палатой.

Полный список переименованных аэропортов приводит официальный портал правовой информации:

Аэропорт Угольный имени Юрия Рытхэу (Анадырь) Аэропорт Витязево имени Владимира Коккинаки (Анапа) Аэропорт Нариманово имени Бориса Кустодиева (Астрахань) Аэропорт имени Владимира Шухова (Белгород) Аэропорт Игнатьево имени Николая Муравьева-Амурского (Благовещенск) Аэропорт Кневичи Западные имени Владимира Арсеньева (Владивосток) Аэропорт Гумрак имени Алексея Маресьева (Волгоград) Аэропорт Чертовицкое имени Петра I Великого (Воронеж) Аэропорт имени Николая Рериха (Горно-Алтайск) Аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова (Екатеринбург) Аэропорт имени Габдуллы Тукая (Казань) Аэропорт Храброво имени императрицы Елизаветы Петровны (Калининград) Аэропорт Грабцево имени Константина Циолковского (Калуга) Аэропорт Пашковский имени Екатерины II Великой (Краснодар) Аэропорт Емельяново имени Дмитрия Хворостовского (Красноярск) Аэропорт Сокол имени Владимира Высоцкого (Магадан) Аэропорт имени Михаила Лермонтова (Минеральные Воды) Аэропорт Шереметьево имени Александра Пушкина (Москва) Аэропорт Домодедово имени Михаила Ломоносова (Москва) Аэропорт Внуково имени Андрея Туполева (Москва) Аэропорт имени Николая II Романова (Мурманск) Аэропорт Бегишево имени Николая Лемаева (Набережные Челны) Аэропорт Стригино имени Валерия Чкалова (Нижний Новгород) Аэропорт Толмачево имени Александра Покрышкина (Новосибирск) Аэропорт имени Ивана Губкина (Новый Уренгой) Аэропорт Алыкель имени Николая Урванцева (Норильск) Аэропорт Центральный имени Дмитрия Карбышева (Омск) Аэропорт Елизово имени Витуса Беринга (Петропавловск-Камчатский) Аэропорт Кресты имени княгини Ольги (Псков) Аэропорт Курумоч имени Сергея Королева (Самара) Аэропорт имени Ивана Айвазовского (Симферополь) Аэропорт имени Виталия Севастьянова (Сочи) Аэропорт Шпаковское имени Александра Суворова (Ставрополь) Аэропорт имени Фармана Салманова (Сургут) Аэропорт имени Петра Истомина (Сыктывкар) Аэропорт Богашево имени Николая Камова (Томск) Аэропорт Рощино имени Дмитрия Менделеева (Тюмень) Аэропорт имени Мустая Карима (Уфа) Аэропорт Новый имени Геннадия Невельского (Хабаровск) Аэропорт имени Андрияна Николаева (Чебоксары) Аэропорт Баландино имени Игоря Курчатова (Челябинск) Аэропорт Хомутово имени Антона Чехова (Южно-Сахалинск) Аэропорт имени Платона Ойунского (Якутск)

В трех городах (Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге — пройдет второй тур голосования, поскольку здесь выбрали те же имена, что и в других городах. Так, в Петербурге в ходе народного голосования победил основатель города Петр I - как и в Воронеже, где под его руководством в конце XVII века строился русский флот.

Всего в проекте переименования приняли участие более 5,5 миллионов человек. Цель проекта, как поясняет РИА "Новости", — увековечить память выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.