Утром – мирный договор, вечером – Курилы

Российские военные имеют полное право находиться на территории южных Курил. Об этом заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров в ответ на обеспокоенность его японского коллеги Таро Коно в связи с военным наращиванием на границе.
Главы внешнеполитических ведомств дали совместную пресс-конференцию по итогам российско-японских переговоров в формате "2+2" в Токио.
Говоря о Курилах, Лавров отметил, что, согласно положениям декларации 1956 года, Россия и Япония будут добиваться заключения мирного договора, а для этого необходимо признать итоги Второй мировой войны. По его словам, только после этого Москва "готова решать вопрос пограничного размежевания".