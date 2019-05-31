Меркель критикует политику Трампа

Разделение общества, как между отельными группами, так и странами и религиями – одна из наиболее серьезных проблем в современном мире.

В своей речи перед выпускниками Гарвардского университета, канцлер Германии Ангела Меркель, которую называют одним из самых влиятельных лидеров в мире, фактически подвергла критике нынешнюю политику Дональда Трампа в США.

Я хочу пожелать вам: разрушайте стены невежества и предрассудков, ибо ничто не должно оставаться так, как есть Ангела Меркель, канцлер Германии

Немецкий канцлер также выступила в защиту идеи Европейского Союза в условиях растущего уровня национализма.

Европа сумела преодолеть многовековые конфликты. Мирное сосуществование основано на общих ценностях, а не на так называемой силе нации. Несмотря на все разговоры и временные неудачи, я твердо верю, что мы, европейцы, объединились к лучшему Ангела Меркель, канцлер Германии

Речь Меркель была приурочена к вручению ей степени почетного доктора юриспруденции Гарвардского университета.

Через два года она планирует уйти с поста канцлера. И уже сейчас как ее сторонники, так и многие ее критики признают, что образующийся после ее ухода пробел заполнить будет весьма сложно.