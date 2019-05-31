Опасный аттракцион в Улан-Удэ: шестеро детей в больнице

Число пострадавших в инциденте с надувным батутом в Улан-Удэ детей возросло до 6.

В крайне тяжелом состоянии продолжает оставаться четырехлетняя девочка, которой накануне была проведена операция. Еще четверо, в возрасте от 3 до 7 лет, находятся в реанимации. Один из них - в тяжелом состоянии.

Накануне еще одна семья обратилась за медицинской помощью, у четырехлетнего мальчика зафиксированы ушибы.

ЧП в Улан-Удэ произошло в четверг днем. Резкий порыв ветра поднял и опрокинул надувной аттракцион, в котором на тот момент играли маленькие дети.

Как пояснили в Минздраве Бурятии, пострадавшие упали с высоты третьего этажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования малолетних детей.

Мэрия города выплатит каждой из семей компенсацию в размере 400 тысяч рублей.