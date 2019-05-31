Перу: ода картофелю

Жареная, отварная, запеченая, пюре, фри... Из этого скромного на первый взгляд корнеплода можно приготовить сотни блюд. Картофель нередко называют вторым хлебом. В Перу, на родине овоща, вот уже десятый год подряд проходит Национальный день картофеля. Рестораторы, фермеры, покупатели собрались на рынке в Лиме

Альба Диас, продавец: "Это очень особенный день, день, когда мы восхваляем наш главный продукт, картофель. Это честь для нас".

Желтый, розовый, фиолетовый.... В 19 регионах Перу выращивают три с половиной тысячи сортов картофеля.

Хайме Гальегос, продавец : "Для Перу картофель - родной продукт, приобретающий со временем все большую значимость. Тридцать процентов дохода от продажи овощей, приходится именно на картофель. В Лиме каждый день "уходит" порядка двух с половиной тонн картофеля. Не менее 600 тысяч тонн ежегодно".

Картофель - источник дохода для трех с половиной миллионов перуанских фермеров. В минувшем году, по данным министерства сельского хозяйства Перу, в стране было собрано более пяти миллионов тонн картофеля. 90 процентов продано на внутреннем рынке.