Берлин-Вашингтон: разногласия союзников

Атомную сделку с Ираном, один из вопросов по которому у союзников по НАТО (США и ФРГ) есть разногласия, обсудили в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель и госсекретарь США Майкл Помпео. Встреча длилась всего четверть часа.

"Наши две страны вместе с партнерами по НАТО альянсу должны проделать серьезную работу с целью обеспечения безопасности для наших собственных народов, а так же для установления мира и стабильности в разных регионах" - заявил Помпео до переговоров.

"Мы обсудим самые разные проблемы, в мире сейчас очень тревожно и беспокойно. Речь в особенности идет об иранском вопросе. Как предотвратить появление в Иране ядерного оружия, как противостоять другим агрессивным действиям со стороны Ирана", - отметила Меркель.

Ранее Помпео встретился с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Дипломат констатировал, что Вашингтон и Берлин едины в том, что не должны допустить обладания Ираном ядерного оружия, но у сторон различные взгляды на то, как этого добиться. ФРГ, сказал Маас, выступает за сохранение сделки по ядерной программе Ирана, пока Тегеран выполняет свои обязательства в рамках соглашения.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.