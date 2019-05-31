Протесты в Гондурасе

Что может объединять учителей, медицинский персонал и студентов? В столице Гондураса Тегусигальпе прошли массовые акции протеста, вызванные планами правительства президента страны Хуана Орландо Эрнандеса приватизировать системы здравоохранения и образования. Местные СМИ сообщают о закрытии столичного международного аэропорта из-за блокирования протестующими ведущих к нему трасс. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

По сообщениями тех же СМИ, власти издали указ о прекращении любого вида приватизации в системах здравоохранения или образования.