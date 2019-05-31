Земля и небо Алексея Леонова

Сын репрессированного врага народа, он с детства мечтал стать живописцем. В юности думал о поступлении в академию художеств. Но у семьи, где он был 8-м ребенком, не было денег. Поэтому он поступил в летное училище.

Он стал космонавтом. Но дома он рисовал чаще всего Землю.

Рассказывает дочь Алексея Леонова Ольга: "У нас в доме, где бы ни жили, всегда была у папы комната, где стоял его мольберт, были краски, лежала палитра и этюдники. Это был маленький храм искусств, в который он никогда не запирал дверь, всегда можно было зайти и посмотреть, как он работает".

Алексей Леонов ФОТО: Василий Максимов/АФП

Леонов первым вышел в открытый космос и первым совершил в качестве командира корабля совместный полет в экспедиции Союз-Аполлон, ставшей в ту эпоху едва ли не самым ярким символом разрядки отношений между США и СССР.

Коллега и друг Алексея Леонова космонавт Александр Александров вспоминает: "У него всегда в полотнах, даже если он и рисует космос, чувствуется Земля. Места, где он жил, места. в которых бывал, Алтай, Сибирь, зима, лето, его душа всегда остается на Земле, которую он так любит".

В эти дни знаменитый космонавт и не менее известный художник празднует юбилей. И поздравляют его и на Земле, и в космосе.

Выставка произведений Алексея Леонова работает в Москве до конца ноября.