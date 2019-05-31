На Сицилии проснулся вулкан Этна

На острове Сицилия активизировался самый высокий в Европе действующий вулкан Этна. Как сообщается, в пятницу около 3 часов ночи по местному времени проснулся юго-восточный кратер на высоте более 3 км, образовались несколько трещин и из разломов стала вытекать раскаленная лава. Ее потоки раскинулись на несколько сотен метров.

По словам специалистов, для людей, проживающих на сравнительно небольшом расстоянии от вулкана, извержение угрозы не представляет. По разным данным, у Этны от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. В среднем несколько раз в год то из одного, то из другого кратера извергается лава и пепел. Последнее крупное извержение вулкана произошло в 1992 году, во время которого едва спасся городок Дзафферана.