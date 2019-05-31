"Ливерпуль" или "Тоттенхэм"?

В субботу в Мадриде английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" разыграют самый престижный клубный футбольный трофей. Наставник "красных" Юрген Клопп включил в заявку на финал Лиги чемпионов египетского форварда Мохаммеда Салаха, который не играл в ответном полуфинальном матче с "Барселоной" из-за травмы. Он восстановился и теперь готов помочь своей команде. В хорошей форме, по словам Клоппа, и бразильский нападающий Роберто Фирмино.

"Ливерпуль" - пять раз выигрывал Кубок чемпионов. Нынешний финал станет для него девятым. В прошлом году "красные" уступили мадридскому "Реалу". Сейчас букмекеры считают фаворитом предстоящего матча "Ливерпуль", однако подопечные Маурисио Почеттино с этим абсолютно не согласны и также настраиваются на победу. Тем более, что для "шпор" это исторический шанс - они впервые пробились в финал турнира, победив в драматичной выездной встрече "Аякс" со счетом - 3:2 благодаря хет-трику Лукаса Моуры.