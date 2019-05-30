Президент назначил временного канцлера

Временным канцлером Австрии станет глава конституционного суда Бригитте Бирляйн. Об этом заявил президент Александер Ван дер Беллен по итогам консультаций с лидерами австрийских политических партий.

"Сегодня я рад представить вам человека, о котором в газетах писали: "всегда первая". И, действительно, она вновь становится первой, она будет первой женщиной-канцлером Австрийской Республики". — сказал президент.

В ближайшее время в задачи Бирляйн войдет формирование переходного кабинета министров Австрии и представление новых кандидатур на утверждение президента.

Бригитте Бирляйн заявила: "Считаю своим государственным политическим долгом внести вклад в эту уникальную в истории Второй Австрийской республики ситуацию и хочу взять на себя эту высокую ответственность".

Бирляйн сообщила, что бывший председатель административного суда Австрии Клеменс Яблонер должен стать вице-канцлером и министром юстиции, а посол Александер Шалленберг — министром иностранных дел.

Перестановки произошли после того, как нижняя палата парламента вынесла вотум недоверия кабинету министров Себастьяна Курца в связи с правительственным кризисом на фоне громкой отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Из-за распада коалиционного правительства Австрия готовится к досрочным парламентским выборам, запланированным на сентябрь.