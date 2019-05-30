Кубок Лиги чемпионов пронесли по улицам Мадрида

Главный трофей турнира, за который в субботу сразятся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", продемонстрировали жителям и гостям испанской столицы, где пройдёт финальный матч Лиги чемпионов-2019.

В четверг в сопровождении танцевальных коллективов и оркестра легенды футбола Фернандо Морьентес и Роберто Солозабаль пронесли заветный кубок по улицам Мадрида. Затем его доставили в фан-парк и поместили на специальный постамент, чтобы желающие могли фотографироваться на его фоне.

На английский финал, которой пройдёт на стадионе "Ванда Метрополитано", как ожидается, прибудут 80 тысяч болельщиков их Великобритании. Правда, на игру продано лишь 32 тысячи билетов.