Румыния на пороге перемен

Румыния стоит на пороге политических изменений. Явка на европейских выборах оказалась рекордной. В этом году на избирательные участки пришли почти 50% румын, пять лет назад их было всего 32%. Неожиданность нынешнего голосования - поражение правящей партии, находящейся у власти последние 10 лет. Социал-демократы заняли второе место, получив чуть больше 23% голосов, а их лидер Ливиу Драгня, приговоренный к трём с половиной годам тюрьмы за злоупотребление служебным положением, проиграл последнюю апелляцию в Кассационном суде страны. Аналитики считают, что проевропейские избиратели дали четкий сигнал румынским властям.

Кристиан Диаконесу, политический аналитик:

"Иногда мы слышали анти-европейские высказывания от политического руководства страны, и оно потерпело поражение. Правящей партии не удалось получить поддержку румынского народа. Таким образом, мысль ясна: для нашей страны, для наших граждан членство в Европейском союзе имеет важное значение".

В преддверии европейских выборов румынские активисты и журналисты поставили перед собой задачу – убедить граждан, что их голос очень важен, а одна из местных радиостанций провела акцию "Все для Европы".

Влад Петреану, радиостанция "Europa FM":

"Большинство румын считают себя европейцами. В нашей стране наблюдается очень сильная эмиграция. По некоторым оценкам, около 5 млн румын работают за границей, преимущественно в Западной Европе. Но я думаю, что большинство из них мыслят как европейцы и считают себя европейцами. Проблема была в политике правящей партии".

В один день с евровыборами в Румынии прошел референдум, касающийся реформы судебной системы, на котором румыны высказались против помилования должностных лиц, уличенных в коррупции.

Ливиу Драгня, автор реформы, по которой суды могли бы утратить независимость, подорвал отношения с европейскими социалистами. Теперь Румыния собирается их наладить:

Виорика Дэнчилэ, премьер-министр Румынии:

"Я собираюсь поехать в Брюссель, чтобы наладить диалог с европейскими социал-демократами. Я хочу поговорить с Франсом Тиммермансом, с другими европейскими лидерами, со своим коллегам из Португалии и Испании".

Результаты референдума по реформирования системы правосудия, к которому призвал президент страны Клаус Йоханнис, также говорят сами за себя: Румыния поддерживает европейские принципы и выступает за верховенство закона.

Мари-Жанна Ион, Euronews:

"Самым мощным стимулом для перемен здесь, в Румынии, стало демократическое голосование. Явка на европейских выборах оказалась так же высока, как и на национальном референдуме. Кто бы мог подумать, что возможность принимать участие в деятельности Европарламента заставит румынское правительство и правящую партию провести реформы, чтобы сохранить популярность среди румын? Как долго они будут прислушиваться к голосу народа, пока неизвестно".