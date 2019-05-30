Восток объявил Западу "мусорную войну"

Между Востоком и Западом развернулась настоящая война. Все дело в мусоре. Страны юго-восточной Азии, на протяжении долгого времени вынужденно принимающие пластиковые отходы через Тихий океан с Запада, устали и решили отправить тонны мусора обратно.
Президент Филиппин Родриго Дутерте первым решился объявить "мусорную войну". Его страна направляет в Канаду 69 контейнеров отходов, как он выразился, "нелегально приплывающих" оттуда к берегам Филиппин на протяжении 6 лет.
Первым решительным действием на прошлой неделе стал отзыв посла, когда Оттава сорвала выставленный на середину мая крайний срок по забору мусора.
Перерабатываемый пластик может быть экспортирован легально, но иногда его мошенническим способом смешивают с низкосортным мусором.
В процессе сжигания таких отходов выделяются токсичные пары, вызывающие респираторные заболевания и проблемы с загрязнением воды.
С 1988 по 2016 годы Китай принял 168 тонн пластикового мусора из таких стран как США, Япония и Великобритания. Но в прошлом году Пекин запретил "мусорный" импорт и западным странам пришлось искать другие пути.
Одним из них стала Малайзия... В "мусорном бизнесе" задействованы десятки перерабатывающих заводов - многие из них не имеют лицензии.
В конечном итоге власти заявили, что их страна используется как свалка и приняли решение отправить обратно 3 тысячи тонн мусора.
Мусорная война между Филиппинами и Канадой привлекла внимание экологов. Часть активистов призывает к ратификации Базельской конвенции ООН, контролирующей транспортировку пластиковых отходов. Для других же проблема кроется в первую очередь в безответственности тех стран, откуда этот мусор приходит.