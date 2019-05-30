Взрыв в Лионе: подозреваемый начал давать показания

Бомбу собрал самостоятельно. После 48 часов задержания основной подозреваемый во взрыве в кафе "Бриош Доре" в центре Лиона, в котором пострадали 13 человек, начал давать первые показания.

Как сообщает агентство "Франс Пресс", ссылаясь на источники, в ходе следствия было установлено, что следы ДНК, найденные на месте взрыва, совпадают с генетическим профилем задержанного. Также при обыске в его квартире в пригороде Лиона были найдены элементы взрывного устройства, а в истории поиска в интернете на изъятой технике найдены запросы, связанные с джихадом и изготовлением бомб.

24-летний гражданин Алжира Мухаммед Хишем М., объявленный ранее как студент одной из лионских высших школ, на самом деле находился во Франции по краткосрочной визе без официального рода деятельности.

Вместе с задержанным под стражей находятся его родители и брат.

Несмотря на первые показания, мотивы преступления до сих пор не ясны.

По словам главы МВД Франции Кристофа Кастонера, "объемы полученных задержанным технологических данных по сборке взрывных устройств непропорциональны размеру той бомбы, которая взорвалась в кафе".