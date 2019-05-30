Организатор взрыва в Лионе присягнул "ИГ"

Главный подозреваемый в организации взрыва в Лиона присягнул на верность "Исламскому государству", об этом сообщили в четверг источники в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что 24-летний выходец из Алжира Мухаммед Хишам М. начал давать показания по истечении 48-ми часов задержания и после того, как его перевели в Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа в столичном пригороде Леваллуа-Перре.

Так, он заявил, что бомбу собрал самостоятельно, пользуясь инструкциями на интернет-сайтах. На его след полицию вывели образцы ДНК, найденные на сумке со взрывчаткой, а также анализ недавних запросов в поисковиках, связанных с джихадом и изготовлением бомб. Выяснилось также, что Мухаммед Хишам М., считавшийся студентом одного из лионских высших учебных заведений, на самом деле находился во Франции по краткосрочной визе, официально нигде не учился и не работал.

В результате взрыва в минувшую пятницу около булочной в центре Лиона, легкие ранения получили 13 человек.