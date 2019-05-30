Самороспуск кнессета и новые выборы в Израиле

Кнессет, который проработал менее 8 недель, накануне проголосовал за самороспуск и назначил новые выборы. Причина: Биньямин Нетаньяху не сумел сформировать правящую коалицию, и как следствие, назначить кабмин.

Биньямин Нетаньяху смотрит на депутатов кнессета, голосующих за самороспуск Фото Рейтер

За самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против - 45 депутатов кнессета.

Нетаньяху заметил, что самороспуск кнессета пойдет на пользу его партии: "Мы снова победим, с более убедительным результатом, мы выиграем, партия выиграет, и общество тоже окажется в выигрыше".

Камень преткновения - отказ ультраортодоксов от воинской обязанности, Нетаньяху не удалось провести соответствующую поправку, которая распространяла бы и на эту часть общества армейский призыв.

Нетаньяху не нашел общего языка с ортодоксами из кнессета Фото Рейтер

Авигдор Либерман не дал Нетаньяху возможности сформировать кабмин Фото Рейтер

В апреле, и тоже на внеочередных, но уже прошлых выборах "Ликуд" получил 35 мандатов в кнессете, поэтому Нетаньяху как лидеру "Ликуда", было важно заручиться поддержкой всей правой части спектра, включая и ультра. Этого не произошло.

Новые выборы пройдут в Израиле 17 сентября.