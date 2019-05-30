Авария на Дунае: роковая прогулка

По меньшей мере 7 человек погибли в Будапеште в результате столкновения прогулочного катера "Русалка" с круизным теплоходом "Викинг". 21 человек числится пропавшим без вести.

Авария произошла в самом центре венгерской столицы Фото Рейтер

Авария произошла около 21:00 по местному времени прямо напротив здания венгерского паралмента. Момент столкновеня засняли камеры видеонаблюдения.

Спасатели проводили поисковую операцию всю ночь Фото Рейтер

Все погибшие - граждане Южной Кореи (на борту катера находились 33 туриста из этой страны). Семерых из них удалось спасти, они доставлены в больницу.

Представитель экстренных служб Габор Чато заявил, что "многие пострадавшие находились в критическом состоянии, но были и те, кто сравнительно легко отделался".

Температура воды в Дунае не превышает 10 градусов по Цельсию Фото Рейтер

Спасательная операция велась всю ночь, осложнённая плохими погодными условиями и сильным течением, которое могло унести оказавшихся в воде людей далеко от места инцидента.

Поиски пропавших без вести продолжаются. На месте работают сотрудники экстренных служб, группы специально подготовленных водолазов и врачи.

Затонувший катер найден в районе моста Маргарита. Его готовятся поднять на поверхность.