Реки по всему миру загрязнены антибиотиками

Первое глобальное исследование загрязнения рек антибиотиками показало тревожные результаты: проблемными оказались 65% рек, обследованных в 72 странах мира на шести континентах. В некоторых реках концентрация настолько высока, что представляет опасность как для экосистемы, так и для здоровья населения. Кроме того, эксперты считают, что присутствие антибиотиков в речной воде может повлиять на растущую устойчивость к ним бактерий и микроорганизмов.

Группа учёных, возглавляемая Йоркским университетом (Великобритания), проанализировала образцы вод 91 крупной реки, включая такие гиганты, как Дунай и Меконг, в поисках 144 наиболее распространённых антибиотиков. В некоторых случаях концентрация была в 300 раз выше безопасной нормы.

Ученые объясняют, что повышенная концентрация чаще встречается в пробах из Азии и Африки. Однако с загрязнением учёные столкнулись также в реках Европы, Северной Америки и Южной Америки, а это свидетельствует о наличии "глобальной проблемы".

Страны с наибольшей концентрацией антибиотиков в речных водах - это Бангладеш (который пользуется пресной водой из крупнейших рек Индии) и Пакистан в Азии, а также Гана, Кения и Нигерия в Африке. В Европе повышенная концентрация была обнаружена в австрийском течении Дуная.

Области повышенного риска зачастую расположены вблизи водоочистных и дренажных сооружений, а также в политически нестабильных регионах, как, например, у израильско-палестинской границы.

Вещества, содержащиеся в принимаемых нами препаратах, остаются активными, когда мы выводим их из организма. Таким образом, с ростом использования антибиотиков человечество выливает тонны антибиотиков напрямую в окружающую среду, утверждают авторы исследования.

Другой серьёзный источник загрязнения - интенсивное животноводство, в котором используются антибиотики.

Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам

Одной из основных проблем современной медицины стала бактериальная резистентность: употребляя антибиотики при первых же симптомах заболевания, мы повышаем сопротивляемость микроорганизмов к препаратам, которые наиболее часто используются для борьбы с ними.

По оценкам ВОЗ, это явление ежегодно уносит около 700.000 жизней, а к середине XXI века может привести к 10 миллионам смертей в год, которые можно было бы предотвратить. В Европе, в целом, потребление антибиотиков в последние годы замедляется, но в таких странах, как Греция и Испания, согласно данным Европейского центра по профилактике заболеваний и борьбе с ними, оно продолжает расти.

С другой стороны, потребление антибиотиков растет в менее развитых странах, что подтверждается результатами исследования. Учёные опасаются, что к 2050 году устойчивость к микробным инфекциям обгонит онкологические заболевания в качестве основной причины смертности населения.

Продажи антибиотиков для прививок скота постепенно сокращаются в Европе. Тем не менее, авторы исследования считают, что широкое распространение антибиотиков в экосистеме может стать отягчающим обстоятельством устойчивости микроорганизмов к медицинским препаратам.

"Многие ученые и политики в настоящее время признают роль окружающей среды в проблеме устойчивости к противомикробным препаратам. Наши данные показывают, что загрязнение рек антибиотиками может рассматриваться как важный фактор, - поясняет профессор Алистер Боксолл в пояснительной записке к опубликованному исследованию Йоркского университета. - Решение этой проблемы станет очень серьёзной задачей и потребует инвестиций в инфраструктуру по переработке отходов и сточных вод, более строгого регулирования [в секторе водоочистки] и санитарной обработки уже загрязненных вод".