Афганцы договариваются в Москве

На очередном раунде межафганских переговоров в Москве решить вопрос о прекращении огня пока не удалось, однако стороны отметили прогресс по ряду вопросов. Они договорились о необходимости достижения устойчивого и долгосрочного мира, согласовав в четверг совместное заявление.

В трёхдневной встрече принимали участие группа афганских политиков во главе с экс-президентом Хамидом Карзаем и представители движения "Талибан". Атта Мохаммад Нур, экс-губернатор провинции Балх и лидер контролирующих север Афганистана таджиков, заявил:

"Мы вели переговоры в течении 9 часов и достигли договорённостей по некоторым вопросам. Но мы ждали большего: наша главная цель - заключить перемирие, которое может стать началом мирного процесса".

Представитель талибов Мохаммад Сохейл Шахин выразил удовлетворённость результатами встречи:

"Мы обговорили все важные вопросы и по некоторым из них мы достигли значительного прогресса. Мы также договорились продолжить переговоры".

Межафганская встреча в российской столице была приурочена к 100-летию установления дипотношений между Москвой и Кабулом.