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Сирия

Идлиб под перекрёстным огнём

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 Надежда Дрямина 
Идлиб под перекрёстным огнём
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عکس از رویترز
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Сирийская армия усилила бомбардировки по позициям повстанцев на северо-западе страны.

Как сообщается, в последние сутки, жертвами обстрелов в провинции Идлиб стали более 20 мирных жителей. В их числе дети.

По данным Союза организаций медицинской и гуманитарной помощи (UOSSM), в регионе за месяц интенсивных авиаударов, наносимых правительственными войсками при поддержке Москвы, погибли свыше 200 человек, сотни получили ранения.

В Организации Объединённых Наций назвали ситуацию в Идлибе катастрофичной, обвинив мировые державы в бездействии.

"Сегодня вопрос заключается в том, что будет сделано для защиты гражданских лиц в Идлибе. События, которые разворачиваются там на наших глазах, - абсолютно точно свидетельство предсказуемой гуманитарной катастрофы, которую ещё можно предотвратить", - заявила Урсула Мюллер, помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам.

По данным организации, под перекрёстным огнём оказались примерно 3 миллиона мирных жителей.

Москва и Дамаск винят в нарушении перемирия незаконные вооруженные формирования, утверждая, что военная операция проводится с целью вытеснить террористов из региона.

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