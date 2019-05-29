МИД РФ вступился за своего дипломата в Косове

Посольство России в Сербии требует расследования инцидента с российским дипломатом в Косове, а также наказания всех виновных. Сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове Михаил Краснощеков пострадал во время рейда спецназа частично признанного государства в населённой сербами северной части этой территории. Россиянин был задержан, но впоследствии освобожден.
Президент Косова Хашим Тачи заявил, что дипломат был задержан за "попытку оказать сопротивление полиции". Ранее представитель МИДа РФ Мария Захарова назвала задержание российского дипломата "вопиющим актом" и "еще одним проявлением провокационной линии косовоалбанской верхушки".
В ходе спецоперации на севере Косова были задержаны около 20 человек - в основном полицейские сербской национальности. В ответ президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию и спецназ МВД в полную боевую готовность.