Финал Лиги Европы: лондонское дерби в Баку

В Баку все готово к первому из двух самых главных футбольных европейских финалов. Сегодня вечером на Олимпийском стадионе станет известен победитель Лиги Европы.
В финале сойдутся лондонские "Челси" и "Арсенал".
Унаи Эмери - первый тренер в истории, которому удалось 4 раза вывести свою команду в финал этого турнира. Предыдущие три с "Севильей" испанец выиграл. К тому же в этом году от победы в решающей встрече зависит и путевка в Лигу чемпионов на следующий сезон.
А для голкипера "Арсенала" Петера Чеха этот матч станет последним в карьере.
"Челси" во главе с итальянским специалистом Маурицио Сарри букмекеры считают фаворитом лондонского дерби в Баку. Пока неизвестно выйдет ли на поле полузащитник "синих" Нголо Канте, получивший травму колена в предыдущем матче.
На пресс-конференции Сарри ответил на вопросы журналистов о своем возможном уходе в "Ювентус" и ситуации с не распроданными билетами на финал.
Ранее стало известно о возврате в УЕФА обоими клубами более 6000 тысяч билетов на финальный матч. Причинами отсутствия спроса называются высокая стоимость авиаперелетов, а также резкий рост цен на проживание в азербайджанской столице.