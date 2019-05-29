Финал Лиги Европы: лондонское дерби в Баку

В Баку все готово к первому из двух самых главных футбольных европейских финалов. Сегодня вечером на Олимпийском стадионе станет известен победитель Лиги Европы.

В финале сойдутся лондонские "Челси" и "Арсенал".

Унаи Эмери - первый тренер в истории, которому удалось 4 раза вывести свою команду в финал этого турнира. Предыдущие три с "Севильей" испанец выиграл. К тому же в этом году от победы в решающей встрече зависит и путевка в Лигу чемпионов на следующий сезон.

А для голкипера "Арсенала" Петера Чеха этот матч станет последним в карьере.

Думаю, для нас главный приоритет - выиграть кубок, и уже потом, попасть в Лигу чемпионов Унаи Эмери, главный тренер "Арсенала"

"Челси" во главе с итальянским специалистом Маурицио Сарри букмекеры считают фаворитом лондонского дерби в Баку. Пока неизвестно выйдет ли на поле полузащитник "синих" Нголо Канте, получивший травму колена в предыдущем матче.

На пресс-конференции Сарри ответил на вопросы журналистов о своем возможном уходе в "Ювентус" и ситуации с не распроданными билетами на финал.

Я хочу думать только о финале конечно. У меня контракт с "Челси" на два года. Мы обсудим этот вопрос с руководством этого клуба. [...]

Я действительно очень расстроен ситуацией с билетами, потому что мы долго шли к этому матчу и надеялись увидеть наших болельщиков здесь Маурицио Сарри, главный тренер "Челси"

Ранее стало известно о возврате в УЕФА обоими клубами более 6000 тысяч билетов на финальный матч. Причинами отсутствия спроса называются высокая стоимость авиаперелетов, а также резкий рост цен на проживание в азербайджанской столице.