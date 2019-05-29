Онлайн голосование по лидерству Ди Майо

Луиджи Ди Майо, глава входящего в правящую коалицию в Италии популистского движения "Пять звезд", собирается спросить у итальянцев стоит ли ему оставаться лидером движения.

Онлайн голосование пройдет в четверг с 10 до 20.00 на специальном сайте движения. В интернет-опросе смогут принять участие только члены "Пяти звезд".

"Я прошу участников движения проголосовать, стоит ли мне оставаться политическим лидером "Пяти звезд". Узнать ваше мнение - будет правильным. Вы единственные, у кого я должен об этом спрашивать", написал в своём твиттере Ди Майо.

Движение вице-премьера Ди Майо по итогам выборов в Европарламент заняло в Италии третье место. Этот результат - хуже, чем ожидалось, партия набрала чуть больше 17 % голосов. Именно поэтому политик решил поставить вопрос о своем дальнейшем пребывании в роли лидера "Пяти звезд".

Первое место досталось партии "Лига", которую возглавляет министр МВД Маттео Сальвини. В ходе предвыборной кампании его партия выступала против нынешней политики Евросоюза и неоднократно подвергала критике его руководство.