"Нет – фашизму!": бельгийцы против ультраправых

Барабанный бой раздавался у здания Европейского парламента в Брюсселе вечером во вторник. От 4 до 5 тысяч протестующих таким образом решили заявить, что в Бельгии и в Европе в целом нет места фашизму.
Призыв к протесту распространился в интернете всего через несколько часов после объявления результатов европейского голосования в воскресенье. Голосования, которое показало всплеск популярности крайне правых партий, таких как "Национальное объединение" во Франции, "Лига" в Италии, а также "Фламандский интерес" в Бельгии. Партия во главе с Томом Ван Грикеном произвела фурор в Бельгии, став второй по значимости силой во Фландрии – сразу после "Нового фламандского альянса", выступающего за независимость региона.
Большинство протестующих - бельгийцы, но также среди них были граждане и других стран, объединившиеся против крайне правых сил. В демонстрации принимали участие и депутаты Европарламента.
Демонстранты на пути к Еврокомиссии прошли маршем мимо здания Евросовета, где в это время европейские лидеры собрались на организованный ужин. Несмотря на большое число как манифестантов так и сил безопасности, акция протеста прошла достаточно мирно, серьезных инцидентов зафиксировано не было.