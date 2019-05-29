В Шотландии представлен законопроект о референдуме о независимости

Шотландия сделала первый шаг на пути к новому референдуму о независимости. Власти представили законопроект о проведении повторного народного голосования до 2021 года. Правда, организовать референдум Шотландия сможет только в том случае, если разрешение на это даст Лондон.

В законопроекте говорится, что граждане смогут выбрать между "брекситом" и независимостью. В документе подчеркивается, что при обсуждении "брексита" власти Великобритании относились к Шотландии с презрением.

На референдуме о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС большинство шотландцев проголосовали против развода с Евросоюзом. За два года до этого на предыдущем референдуме о независимости от Великобритании более 55 процентов местных жителей высказались против отделения Шотландии от Соединенного Королевства.