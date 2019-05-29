Футбольная лихорадка в Баку

Болельщики "Челси" и "Арсенала" замерли в ожидании. Уже через несколько часов станет известно, кто же увезет в Лондон трофей Лиги Европы. Финал турнира в этом году принимает Баку. Фаворитами противостояния букмекеры называют подопечных Маурицио Сарри. Но ставки в этом матче выше для команды Унаи Эмери: только в случае победы в этом турнире они смогут попасть в Лигу чемпионов.

Ранее выяснилось, что "Арсенал" и "Челси" были вынуждены вернуть около шести тысяч билетов, которые были предназначены для болельщиков команд, - это почти половина билетов, выделенных клубам. Причина тому - слишком высокие цены на жилье и на авиаперелёты.