Май балует москвичей теплом

Лето в Москве наступило не по расписанию. Последние майские деньки здесь выдались солнечными, необычно жаркими. Температура воздуха в столице поднялась до +30 градусов по Цельсию. Чем не преминули воспользоваться многие жители и гости города, заполонив парки и площади у фонтанов.

Но не всем жара пришлась по нраву. Пока одни загорали на лужайках, занимались йогой или устраивали пикники, другие - прятались под зонтиками или в тени деревьев. Такая погода со средней температурой +26 и редкими дождями, по прогнозам синоптиков, установилась в Москве как минимум на неделю.