«Беспомощность Евросоюза»

ООН начинает расследование действий косовской полиции в населённых сербами районах частично признанного государства. Об этом в телеэфире заявил сотрудник ООН, россиянин Михаил Краснощёков, тяжело раненый и задержанный в ходе этой операции.

Позже гражданина России отпустили и отправили в больницу. ООН требует освобождения и второго своего сотрудника, косовского серба. В Миссии подчёркивают, что оба выполняли свой долг.

В Приштине же заявляют, что Краснощёков мешал проведению полицейской операции, и на этом основании требуют лишить его неприкосновенности и передать суду.

В России происходящее вызвало резкую реакцию. Глава МИДа Сергей Лавров оценил произошедшее как «провокацию, выгодную тем, кто хочет создать на Балканах санитарный кордон в отношении России». По словам российского министра, действия Приштины говорят о беспомощности ЕС — гаранта двусторонних соглашений Между Сербией и Косовым.

В самом Евросоюзе заявляют о необходимости для обеих сторон — Белграда и Приштины — провести встречу и договориться о нормализации ситуации. При этом Брюссель готов оказать посредничество.