Саммит ЕС: Франция и Германия не договорились

Неформальная встреча глав стран-членов ЕС, которая должна была показать единство и согласие, продемонстрировала в том числе, что между государствами-тяжеловесами, теми, что закладывали фундамент ЕС, существуют серьезные разногласия, первое из которых - кто должен возглавить Еврокомиссию на ближайшие несколько лет.

Макрон выступает за личные качества, компетентность и политический - опыт - для французского президента эти условия необходимы: "Ключевой момент для меня состоит в том, что этот предполагаемый кандидат должен быть харизматичным, творчески подходить к решению проблем и очень знающим человеком. Мы решили, что никакого коллективного кандидата, "шпитценкадидата" на этот раз не будет".

Покидающий свой пост Юнкер был "шпитценкандидатом" Фото Рейтер

Не секрет, что самый влиятельный пост в ЕС хотела бы получить Германия, немец занимал его лишь один раз. Имя кандидата уже известно - это Манфред Вебер. Его партия очень удачно выступипа на евровыборах. Поддерживает Вебера и Меркель.

Макрон показывает Меркель значение харизмы на личном примере Фото Рейтер

Ангела Меркель заявила прессе следующее: "Очевидно, что Европейская народная партия и Европейские демократы - самая влиятельная группа в Европарламенте, но ясно и то, что у них нет большинства, поэтому каждый должен посоветоваться. Мы договорились, что сегодня решений на этот счет не будет".

"Сердечная" франко-германская Антанта на сей раз дала сбой Фото Рейтер

Найти общеевропейский консенсус в отношении кандидата на высшую должность в ЕС поручено главе Евросовета Дональду Туску.

"Мирить" Францию с Германией и искать консенсус будет Дональд Туск Фото Рейтер

Председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что "нет никаких сомнений в том, что итоги выборов, когда граждане проголосовали за проевропейское большинство, были во многом предопределены ситуацией вокруг "брексита". ВСе увидели, во что выливается выход из ЕС, и сделали выводы. Так что "брексит" оказался прекрасной прививкой против фальшивых новостей и антиевропейской пропаганды".

Как заметили участники саммита, важным при принятии всех кадровых решений будет соблюдение баланса, а равновесие, по словам Дональда Туска, должно отражать и разнообразие, и единство ЕС, когда речь идет о географическом положении, гендерном факторе и политическом ландшафте.