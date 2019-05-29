Соблюдается ли на Мальте принцип верховенства закона?

Мальтийские власти оказались не в состоянии найти организаторов убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, в связи с чем возникает вопрос, соблюдается ли в стране принцип верховенства закона. Об этом говорится в докладе комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека. В документе также подчеркивается, что необходимо принять больше мер для укрепления независимости судебной системы страны.
На прошлой неделе произошла утечка информации из доклада. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в интервью местному телевидению тогда заявил, что документ получился "совершенно необъективным".
"Наше послание таково. Мы не позволим, чтобы заказчикам и исполнителям убийства все это сошло с рук. И мы не позволим тем, кто находится у власти, использовать деньги, добытые с помощью коррупционных схем, для того, чтобы нарушить наши права. Мы победим", - заявил адвокат семьи Джейсон Адзопарди.
Журналистка Дафна Каруана Галиция, которая была известна обличительными материалами о мальтийских властях, погибла в октябре 2017 года. Преступники заминировали ее автомобиль. Героями одного из последних расследований Галиции стал премьер-министр и двое его ближайших помощников.
"Совет Европы хочет, чтобы Мальта выполнила все рекомендации, прописанные в докладе. Следующим шагом станет голосование на пленарной сессии в Страсбурге в конце июня", - передает корреспондент Euronews Стефан де Врис.