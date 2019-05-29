Соблюдается ли на Мальте принцип верховенства закона?

Мальтийские власти оказались не в состоянии найти организаторов убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, в связи с чем возникает вопрос, соблюдается ли в стране принцип верховенства закона. Об этом говорится в докладе комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека. В документе также подчеркивается, что необходимо принять больше мер для укрепления независимости судебной системы страны.

Вся власть – у премьера-министра. Он назначает судей всех уровней и членов почти всех надзорных органов. Парламент очень слаб, потому что все депутаты там из правящей партии. Парламентарии получают довольно маленькую зарплату, но почти все они министры или же у них есть крупные госконтракты. На Мальте нет никакой сдерживающей силы, никаких противовесов. Но исправлять эту ситуацию должна сама Мальта Питер Омтзигт Спецдокладчик

На прошлой неделе произошла утечка информации из доклада. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в интервью местному телевидению тогда заявил, что документ получился "совершенно необъективным".

"Наше послание таково. Мы не позволим, чтобы заказчикам и исполнителям убийства все это сошло с рук. И мы не позволим тем, кто находится у власти, использовать деньги, добытые с помощью коррупционных схем, для того, чтобы нарушить наши права. Мы победим", - заявил адвокат семьи Джейсон Адзопарди.

Журналистка Дафна Каруана Галиция, которая была известна обличительными материалами о мальтийских властях, погибла в октябре 2017 года. Преступники заминировали ее автомобиль. Героями одного из последних расследований Галиции стал премьер-министр и двое его ближайших помощников.

Я хочу, чтобы в деле моей сестры восторжествовала справедливость. Я не хочу, чтобы погиб еще хоть один журналист, который разоблачает коррупцию в правительстве. И это удастся сделать только в том случае, если Мальта извлечет уроки из своих поражений Коринна Велла Сестра Дафны Каруаны Галиции

"Совет Европы хочет, чтобы Мальта выполнила все рекомендации, прописанные в докладе. Следующим шагом станет голосование на пленарной сессии в Страсбурге в конце июня", - передает корреспондент Euronews Стефан де Врис.