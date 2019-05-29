Португальский штрих в портрете Ньй-Йорка

Нью-Йорк, Манхэттен. В истории архитектуры острова появится новая глава, написанная португальским почерком.

Здесь, в районе Клинтон, или как его ещё называют "Адская кухня", знаменитый архитектор, лауреат Притцкеровской премии Алвару Сиза Виейра строит 120-метровый жилой небоскрёб.

Для 85-летнего португальца это первый проект, реализуемый в США.

"Это стало для меня неожиданностью, сюрпризом. Я думал, что в моём возрасте о строительстве на Манхэттене не стоит и мечтать", - говорит он сам.

37 этажей, 80 квартир и несколько пентхаусов, сад на крыше, спа-салон, кинотеатр и прочие удобства.... Не только это делает проект уникальным.

"Отличительная черта этой башни в том, что она невероятно проста. А интегрировать в нью-йоркский пейзаж нечто простое даже в этом районе, очень сложно. На Манхэттене и правда очень мало настоящей архитектуры", - рассказывает архитектор Майкл Габеллини, участвующий в проекте.

"Многие современные здания в Нью-Йорке сделаны из стекла, в соответствии с идеей отражения. Это - скульптурный монолит, цельный массив", - поясняет архитектор Ким Шеппард.

Строительство небоскрёба планируют завершить в этом году. А пока у входа в здание работает выставка произведений известных португальских художников и скульпторов.