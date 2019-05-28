Граница на частном замке

Судом частную инициативу не задушить: сторонники курса Дональда Трампа реализуют программу «Мы строим стену». Её цель — возвести первый участок забора на границе с Мексикой. Работы начались в понедельник и ведутся на средства, собранные с помощью краудфандинга. Сегодня счётчик показывает 22 миллиона долларов. Консультативный комитет возглавляет бывший советник Трампа Стивен Бэннон.

Reuters

Крис Кобач, организация «Мы строим стену»:

«Это первое место в Америке, где частная организация в частном порядке строит стену. Впервые будет построены стена столь высокого качества. Поэтому можно смело заявить, что мы здесь, в Эль-Пасо, сказали последнее слово в деле строительства пограничных сооружений».

Строительству обещанного Трампом забора за деньги налогоплательщиков препятствуют суды. В воскресенье президент США заявил, что обжалует запрет на выделение федеральных средств. Ранее суд Калифорнии заблокировал использование денег минобороны на возведение заградительных сооружений.

Reuters

По данным американских властей, только за последние полгода на южной границе были задержаны за нелегальное проникновение в страну почти сто тысяч мигрантов.