Сербская армия приведена в боевую готовность

Сербская армия приведена в полную боевую готовность. "В случае, если жизни сербов, живущих в Косове или Метохии, будет угрожать опасность, вооруженные силы защитят наш народ", - об этом заявил президент Сербии Александр Вучич:

"Я могу гарантировать, что в случае эскалации конфликта, если и дальше будут совершаться нападения на сербский народ, то Сербия одержит победу. Это все, что я могу вам сказать".

REUTERS/Laura Hasani

Ситуация в регионе обострилась после того, как спецназ Косова совершил рейд в населённой сербами северной части этой территории. Задержаны были 23 человека, в том числе гражданин России, сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове Михаил Краснощёков. Позже он был освобожден.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Краснощекова задержали несмотря на то, что он обладает дипломатическим иммунитетом как сотрудник ООН. Ведомство назвало произошедшее "вопиющим актом, который рассматривается как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки".