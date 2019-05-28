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Россия

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

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 Euronews 
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
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Reuters
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Правительство России запретило закупку импортного вина государственным учреждениям. Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, было опубликовано на сайте правительства.

В документе говорится, что ограничения наложены на вина, игристые вина, ликерные и фруктовые вина "в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия". Ограничения касаются исключительно госзакупок и не будут распространяться на покупку или продажу импортных вин магазинами или коммерческими предприятиями.

Изменения в законодательстве вступят в силу с 1 июля 2019. Правительство может устанавливать ограничения на госзакупки с апреля 2013. В 2016 ведомство уже запретило госучреждениям закупку таких продуктов, как мясо, рыба или молочная продукция.

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