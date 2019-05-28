День поминовения в США

В США - День поминовения, национальный день памяти, отмечающийся ежегодно в последний понедельник мая. По всей стране в этот день проходят парады и торжественные мероприятия, посвященные памяти военнослужащих, отдавших жизнь ради свободы и независимости Соединенных Штатов на протяжении их существования. В этот день семьи погибших обычно посещают кладбища, где покоятся их родные, или же смотрят парады. Во многих городах и населенных пунктах ветераны участвуют в памятных церемониях. В понедельник на парад в столицу страны Вашингтон приехали тысячи гостей. В шествии приняли участие военные и гражданские оркестры, ветераны из разных штатов, а также представители военно-исторических клубов.