Правительство ФРГ вступилось за кипу

Правительство Германии призвала немецких евреев и всех желающих не стесняться носить кипу – традиционный головной убор иудеев. Таким образом оно отреагировало на предложение не носить в целях предосторожности кипу, высказанное в конце прошлой недели уполномоченным правительства по борьбе с антисемитизмом Феликсом Кляйном. Это заявление вызвало волну критики как внутри Германии, так и её за её пределами. Президент Израиля Реувен Ривлин назвал предложение Кляйна «капитуляцией перед антисемитизмом».

Призыв открыто носить кипы прозвучал незадолго на намеченного на 1 июня Дня Аль-Кудс. Этот день отмечается мусульманскими сообществами как день солидарности с палестинцами и сопровождается антиизраильскими и антисионистскими лозунгами. Он приурочен ко Дню Иерусалима – израильскому празднику, посвящённому годовщине перехода восточной части Иерусалима под контроль Израиля в 1967 г.

Сам Феликс Кляйн после негативной реакции со стороны правительства Германии поспешил взять обратно свои слова о нежелательности ношения кипы.

«Антисемиты начали высказываться всё более громко и откровенно, поэтому мы должны принимать меры. Но, конечно, направленные не на иудейскую общину. Моё заявление, что носить кипу не желательно в некоторых местах, чтобы не быть узнанными, было на самом деле сознательной провокацией».

Теперь Феликс Кляйн призывает всех демонстративно надеть кипу в субботу, когда в Берлине ожидаются антиизраильские манифестации. В апреле 2018 г. после того как в Берлине был избит подросток в кипе сотни берлинцев вышли на улицу в этом головном уборе.