В Ираке вынесен смертный приговор французам-игиловцам

Иракский суд приговорил двух французов – членов группировки "Исламское государство" – к смертной казни. Ранее такой же вердикт был вынесен в отношении еще четырех граждан этой страны. У подсудимых есть месяц на то, чтобы обжаловать приговор. Они требуют, чтобы разбирательство прошло на территории Франции.

"Процесс пройдет в Ираке, потому что преступления были совершены на территории этой страны. Смертная казнь – это один видов наказания, предусмотренных местным законодательством", - заявил судья Абдул Саттам Байракдар.

Вынесения приговора ожидают еще несколько французов. все подсудимые были схвачены отрядами "Демократических сил Сирии". Позже боевики ИГИЛ были отправлены в Ирак.

Мы против смертной казни, где бы то ни было. США и, конечно, Ирак тут не исключение. Мы сейчас принимаем все больше мер для того, чтобы французы избежали высшей меры наказания Жан-Ив Ле Дриан Министр иностранных дел Франции

Иракский суд впервые вынес смертный приговор боевикам ИГИЛ французского происхождения. Ранее несколько граждан Франции, примкнувших к группировке, были приговорены в Ираке к пожизненному заключению.