Ливиу Драгня отправился в тюрьму

В Румынии Кассационный суд - высшая юридическая инстанция - подтвердил приговор бывшему спикеру нижней палаты парламента страны Ливиу Драгне. Драгня был лидером румынских социал-демократов.

Сам политик отвергал обвинения в коррупции, называя их политически мотивированными: "Я вообще не хочу говорить о страхе или опасениях. Если бы суд был в состоянии сопротивляться давлению, которое на него оказывается извне, то тогда судьи меня оправдали, поскольку я невиновен, тем более, что в деле нет никаких прямых улик моей вины. Ну а если суд не в состоянии сопротивляться давлению, то приговор будет утвержден".

Эта встреча с правосудием для Драгни не первая. Еще три года назад его обвиняли в махинациях при подсчете голосов на выборах, и это обстоятельство тогда помешало его утверждению на пост премьер-министра, но не помешало его активному участию в кулуарной партийной политике. Именно Драгню называют архитектором нынешней реформы органов юстиции, при которой, как считается, суды утратили часть своей независимости. Этот шаг властей вызвал массовые протесты в румынском обществе.

Партия Драгни потерпела поражение на только что прошедших выборах в Европарламент, оказавшись на втором месте и получив чуть более 23% голосов. Первое место заняла Национальная либеральная партия.

В один день с выборами в Европарламент в Румынии прошел и общенациональный плебисцит, касающийся правосудия. Он был признан румынским избиркомом состоявшимся. В голосовании приняли участие более 40% избирателей при необходимом минимуме в 30% имеющих право голоса.

Инициатором проведения референдума выступил президент Румынии. Незадолго до этого Еврокомиссия вынесла официальному Бухаресту предупреждение о недопустимости ослабления национального законодательства в части, что относится к антикоррупционной борьбе.